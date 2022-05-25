Министерство ОНКС Армении и Британский совет подписали Меморандум о взаимопонимании

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян 24 мая в рамках визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Лондон) для участия в работе Всемирного образовательного форума встретился с генеральным директором Британского совета Скоттом Макдональдом.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, на встрече присутствовали также заместитель министра Жанна Андреасян и чрезвычайный и полномочный посол Армении в Соединенном Королевстве Варужан Нерсесян.

Поблагодарив за прием армянской делегации и за предоставленные новые возможности для развития сотрудничества между Британским советом и Министерством ОНКС, Ваграм Думанян отметил, что Британский совет с начала своей деятельности в Армении в 2001 г. продолжает строить образовательно-культурные отношения, являясь своеобразным мостом между двумя странами.

«Министерство всегда высоко ценило усилия Британского совета по обеспечению качественного обучения английскому языку в Республике Армения и огромную работу, направленную на обеспечение тесного сотрудничества между двумя странами в области искусства, образования. В этом причина того, что в 2021 году между Министерством ОНКС РА и армянским офисом Британского совета был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках программы Британского совета по обучению английскому языку и образованию».

Министр добавил, что в рамках сотрудничества с офисом Британского Совета в Армении, в соответствии с видением и приоритетами Министерства образования и науки РА, была проведена очень важная работа по следующим направлениям: разработка политики и рамок непрерывной профессиональной ориентации школ Армении, внедрение исследований в системе обучения английскому языку с помощью программы «Будущий английский. Пути к совершенству» и др.

В сотрудничестве с офисом Британского Совета в Армении была разработана Концепция непрерывного профессионального развития учителей, которая включает все видение непрерывного профессионального развития армянского преподавательского состава. Эта концепция станет основой для разработки программ подготовки учителей в Республике Армения, определения профессиональных стандартов, картирования и реализации всего этого процесса.

Генеральный директор Британского Совета Скотт Макдональд, в свою очередь, поблагодарив за доверие и плодотворное сотрудничество, подчеркнул: «Мы рады, что сотрудничество включает в себя разные направления. «Я считаю, что мы на правильном пути, поэтому Британский Совет готов продолжать укреплять наше партнерство».

В ходе встречи министр образования и науки РА Ваграм Думанян и генеральный директор Британского Совета Скотт Макдональд подписали Меморандум о взаимопонимании, целью которого является укрепление сотрудничества в рамках «Английской программы» Британского Совета.

Новый меморандум поддержит запуск разработанного Британским Советом документа «Основная политика непрерывного профессионального развития в государственных школах Республики Армения». В программе будут задействованы 1 000 преподавателей английского языка, а также будет протестирована система непрерывного профессионального развития.

В то же время, меморандум предусматривает внедрение онлайн-программ для учителей английского языка в государственных школах Республики Армения посредством онлайн-платформы сообщества учителей.

«В рамках визита в Великобританию Министерство образования и науки РА и Британский Совет, подписав новый Меморандум о взаимопонимании, подтверждают свою готовность к продолжению сотрудничества, Этот меморандум завершит логику профессионального развития учителей, будет апробирован тысячами учителей английского языка. Думаю, что это сотрудничество откроет новые перспективы для углубления развития армяно-британского сотрудничества в сфере образования и культуры», - заключил Ваграм Думанян.

В рамках образовательного форума состоялась встреча министра образования и науки РА Ваграма Думаняна и заместителя министра Жанны Андреасян с исполнительным директором Центра обеспечения качества высшего образования Соединенного Королевства Северной Ирландии Аластером Делейни и министро образования Финляндии Ли Андерсен. В ходе встреч были обсуждены вопросы, касающиеся перспектив двустороннего сотрудничества.

Во Всемирном форуме по образованию принимают участие делегации из более чем 200 стран, в том числе министры из 112 стран.