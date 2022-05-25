В Ливане находится делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Арцаха

Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном, по приглашению армянской общины находится в Ливане.

Как сообщили «Арменпресс» в НС Арцаха, в составе делегации руководитель парламентской фракции АРФД Артур Мосиян, заместитель министра иностранных дел Арцаха Армине Алексанян, советник председателя НС Карен Ванян.

Первым местом встречи стал Айнчар, армянский поселок в Ливане, где делегацию встретили мэр и представители комитета АРФД.

После встречи в Народном доме «Саркис Зейтлян» члены делегации посетили картинную галерею города, этнографический музей Муса-Дага, церковь Св. Погоса и Мемориал героической битвы Муса-Дага.

Затем в зале «Мовсес Тер Галустян» они встретились с армянским населением поселка.

Глава Парламента Арцаха представил местному армянскому населению социально-экономическую ситуацию в довоенном и послевоенном Арцахе, процесс реализованных и текущих программ. Он обратился к многократно опубликованным заявлениям и интервью президента Арцаха, председателя НС и фракций НС по вопросу статуса Арцаха и самоопределения народа Арцаха.

Он особо подчеркнул роль российских миротворческих сил как надежного гаранта безопасности народа Арцаха.

Артур Товмасян был впечатлен жителями поселка, традициями и гостеприимством. По словам председателя НС, это самая организованная армянская община, у них много общего с народом Арцаха, в местном наречии есть слова арцахского диалекта.

Поселок был заложен мусалерцами. Большинство населения - члены АРФД.

Несмотря на многочисленные повседневные заботы, айнчарцев волнует будущее Арцаха. Айнчар не остался в стороне от Арцахской освободительной войны. Геворг Гаджиян из Айнчара погиб в 3-й Арцахской войне.

Посетив Музей Муса-Дага, председатель НС поделился своими впечатлениями в Книге записей поселка, в которой последняя запись была сделана секретарем Совета безопасности Арцаха Виталием Баласаняном.

На встрече выступил председатель фракции АРФД НС Арцаха Артур Мосиян.