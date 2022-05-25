В посольстве Армении в Аргентине состоялась официальная церемония открытия испаноязычного раздела «Арменпресс»

В посольстве Республики Армения в Аргентине 24 мая состоялась официальная церемония открытия испаноязычного раздела сайта Государственного информационного агентства «Арменпресс».

На приеме, организованном чрезвычайным и полномочным послом РА в Аргентине Ованнесом Вирабяном, присутствовали представители армянской общины, общественные деятели, аргентинские и армянские журналисты.

Испаноязычный раздел «Арменпресс» был претворен в жизнь благодаря усилиям, приложенным послом, чтобы сделать голос Армении - более слышимым миру и объединившим вокруг этой идеи приверженцев из Фонда «Сирануш и Погос Арзуманян». При содействии фонда армянские материалы сайта будут переводиться на испанский язык представителями армянской общины Аргентины. Работу отдела координирует и редактирует многолетний и заслуженный сотрудник посольства РА Рубен Мозьян, имеющий многолетний опыт переводческой работы.

Посол Вирабян проинформировал присутствующих о подписанном между «Арменпресс» и Национальным информационным агентством Аргентины TELAM Соглашении о сотрудничестве, подчеркнув, что связь, контакты, обмен данными, новостями и опытом станут серьезным вкладом в укрепление двусторонних отношений между Арменией и Аргентиной, одновременно способствуя развитию дружбы и тесных контактов между двумя народами.

«Взаимное познание, доступ к информации и распространение сведений о позициях в повседневной жизни, о важнейших вопросах двух стран - прочная основа для взаимной любви и уважения, которая проявляется уже более века. Визит Наринэ Назарян совпал с еще одним важным событием. Запуск испаноязычного раздела сайта «Арменпресс» создаст новый мост из Армении в испаноязычную диаспору, в более чем двадцать стран, где испанский язык является официальным, культурным и литературным языком. Мы гордимся двумя событиями. Они обогащают армяно-аргентинские отношения, расширяют поле взаимного признания двух народов», - заявил посол.

Он подчеркнул содействие и финансирование Фонда «Сирануш и Погос Арзуманян» при реализации этой программы. По его словам, наследие, оставленное благотворителями, приверженность идее возрождения нации и Армении являются стимулом для реализации великих и патриотических целей.

«При бескорыстной поддержке Фонда проект становится реальностью, что доказывает, что испаноязычной аудитории становится доступна часть богатой политической, экономической, институциональной, культурной и спортивной жизни Родины. Это еще одно усилие, ценная инициатива, а ожидания более чем многообещающие», - подчеркнул посол.

Представитель фонда Арам Карагёзян подчеркнул, что инициатива будет распространять объективность и правду в испаноязычных СМИ, не позволяя предвзятым подходам отвлекать неискушенного читателя от армянской действительности, в значительной степени способствуя поддержанию региональной стабильности в Армении, Арцахе и Южном Кавказе.

«Хочу обратиться к моим личным эмоциям, которые я испытал, открывая испаноязычный раздел «Арменпресс». Он позволяет нам войти в армянский мир одним щелчком мыши на экране нашего компьютера на языке, который мы знаем лучше. Мы приветствуем присутствие Наринэ Назарян, мы благодарны, что она пришла разделить с нами нашу радость, мы призываем вас твердо стоять на основе объективной журналистики, которая доносит до мира голос Родины», - сказал Карагёзян.

Директор информационного агентства «Арменпресс» Наринэ Назарян в своем выступлении подчеркнула, что день открытия испаноязычного раздела агентства имеет все предпосылки считаться историческим. По ее словам, «Арменпресс» начинает новое путешествие из сердца Латинской Америки в новую и уникальную гавань. Соглашение о сотрудничестве с TELAM расширяет рамки международного сотрудничества «Арменпресс» и входит в список документов, подписанных с информационными агентствами около двух десятков стран. И запуск испаноязычной страницы сайта - это шаг к тому, чтобы говорить с миром на языке, который мир может понять. Испанский язык является официальным языком около двух десятков стран, на нем говорят более 500 миллионов человек. Вступление «Арменпресс» в большую и уникальную языковую семью, охватывающую регионы Европы и Южной Америки, создаст новый и особенный информационный мост между миром и Арменией. Сегодня мы творим историю, сегодня мы создаем ценности на следующие века», - сказала Наринэ Назарян.

От имени « Арменпресс » Наринэ Назарян вручила диплом Рубену Мозьяну за его неоценимые усилия по открытию испаноязычного раздела.