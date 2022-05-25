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Президент Черногории посетит Армению с официальным визитом

Президент Черногории посетит Армению с официальным визитом

Президент Черногории Мило Джуканович 26 мая посетит Армению с официальным визитом.

Как сообщает «Арменпресс», решение о подготовке визита делегации, возглавляемой президентом Черногории, подписанное премьер-министром Николом Пашиняном, опубликовано на сайте: e-gov.am
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