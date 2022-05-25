Посол ЕС в Армении посетила Сюникскую область

В рамках Дня Европы посол ЕС Андреа Викторин 25 мая посетила Медицинский центр Гориса и преподнесла в дар аппарат рентгенологического исследования, который является частью более крупного пакета содействия ЕС стимулированию борьбы с COVID-19 в Армении. Новое рентгеновское оборудование облегчит мониторинг здоровья пациентов и дииагнозирование.

Как сообщает «Арменпресс», в рамках программы ЕС «Солидарность во имя здоровья» медицинский центр Гориса пополнился электрокардиографическим аппаратом и 3 концентраторами кислорода, которые помогли сотням пациентов вылечиться от тяжелых заболеваний, вызванных COVID-19.

К мероприятию присоединились и послы стран-членов ЕС. Гости посетили пункт вакцинации в Горисе, где встретили более 65 человек, получавших медицинскую консультацию и вакцинируемых в рамках финансируемой ЕС кампании «Вакцинация - это забота».