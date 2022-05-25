Президент Армении встретился с председателем Международного комитета Красного Креста

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума встретился с председателем Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян отметил значение продолжительного активного сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста в деле решения ряда гуманитарных проблем.

Ваагн Хачатурян особо подчеркнул необходимость обеспечения возвращения армянских военнопленных, заложников и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане после развязанной против Арцаха 44-дневной войны.

На встрече были обсуждены также вопросы, касающиеся обеспечения непрерывности поисковых работ без вести пропавших во время Арцахской войны.

Председатель Международного комитета Красного Креста заверил, что поднятые президентом Армении вопросы являются для него приоритетом и находятся под пристальным вниманием руководимой им структуры.