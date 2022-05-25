Нидерланды призвали Германию и Францию идти на уступки ради интересов ЕС

Германия и Франция должны идти на уступки в своем внешнеполитическом курсе, чтобы соблюдать интересы ЕС. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Франция, Германия должны уступить свои позиции в том, что касается внешнеполитического курса, потому что если они будут отстаивать только свои позиции, то ЕС будет сложно выступать единым фронтом, - отметил он. - Считаю, что это самой большой вызов для нас". "Я не говорю о том, что страны не должны придерживаться своей политики, но нам нужно выступать единым фронтом, а это означает, что мы должны больше координировать наши усилия", - подчеркнул Рютте.

Чтобы ЕС стал настоящими геополитическим игроком, сообществу, по мнению премьера, также необходимо "вкладывать больше средств в оборону и повысить расходы на эту сферу как минимум до 2% от ВВП". Кроме того, считает глава голландского правительства, ЕС должен укреплять внутренний рынок, принимать меры по реформированию и либерализации экономики, чтобы полностью раскрыть потенциал.