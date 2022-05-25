Nike уходит из России

Американский производитель одежды и обуви Nike не продлил франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), как передает Арменпресс, об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

"Такое решение он (Смыков — Прим. ред.) объясняет тем, что Nike не может "в обозримом будущем" организовать поставки товаров в Россию ", — говорится в статье.

IRG принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского производителя.

PR-директор ритейлера подтвердила "Ведомостям", что поставки приостановлены, а сам товар находится в дефиците. По словам собеседницы издания, компания не сможет продолжит работу монобрендовых магазинов.

Уточняется, что IRG управляет 37 точками Nike, а из информации на сайте следует, что сейчас не работают девять из них. С марта по май количество монобрендовых магазинов компании в стране уже сократилось со 116 до 56.