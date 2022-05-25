Показатель экономической активности Армении за четыре месяца вырос на 9,4%

Индекс экономической активности Армении в январе-апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 9,4%.

Как сообщает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом РА.

Объем промышленного производства в январе-апреле текущего года увеличился на 2,6% по сравнению с январем-апрелем прошлого года. Объем строительства за первые 4 месяца 2022 года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот в январе-апреле вырос на 7,8% по сравнению с январем-апрелем 2021 года.

Что касается услуг, то объем оказанных услуг в Армении за первые 4 месяца текущего года увеличился на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-апреле 2022 года индекс потребительских цен вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а индекс цен на промышленную продукцию - на 10,8%. Объем производства электроэнергии за первые 4 месяца текущего года увеличился на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-апреле текущего года объем внешней торговли увеличился на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 25,2%, а импорт на 39,1%.

Курс драма к доллару США в январе-апреле составил 482,55 драма.

Министр экономики РА Ваан Керобян отметил, что после зарегистрированных по итогам марта 6,7% индекса экономической активности, в апреле он составил 8,8%. Таким образом, экономический рост ускорился.

«Этот рост был бы значительно выше, если бы не проблемы на КПП Верхний Ларс, в направлении чего правительство Армении проводит различные работы, чтобы как можно скорее исправить эту ситуацию. Сегодня я провел довольно подробную видеобеседу с моим российским коллегой Максимом Решетниковым и с другими коллегами», - отметил министр.