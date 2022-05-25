В Армении температура воздуха постепенно повысится на 10-12 градусов

В Ереване днем 25 мая, с 26 по 30 мая ожидается погода без осадков.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха постепенно повысится на 10-12 градусов.

В областях днем 25, 29 и 30 мая в некоторых районах, ночью 26 мая в Сюнике и в Арцахе ожидаются дожиь с грозами.

Днем 26-го, 27-го, 28-го, ночью 29-го и 30-го мая осадков не ожидается.

Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.