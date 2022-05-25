Республика Армения имеет амбициозную климатическую повестку: вице-премьер Амбарцум Матевосян

25 мая вице-премьер Республики Армения Амбарцум Матевосян принял регионального посла Великобритании в качестве председателя 26-й Конференции Сторон Конвенции об изменении климата Дэвида Морана и посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джона Галлахера.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьер-министра, Амбарцум Матевосян представил действия и мероприятия Республики Армения, присоединившейся к всемирной борьбе против изменения климата. Он также коснулся плана предстоящих действий, подчеркнув, что стратегической программой развития сферы энергетики с целью поощрения «зеленого восстановления» экономики предусмотрено до 2030 года увеличить долю производства солнечной энергии до 15%.

«С этой точки зрения одним из приоритетов правительства является стимулирование зеленого и устойчивого образа жизни и переход к электрической мобильности», - сообщил вице-премьер.

Дэвид Моран высоко оценил усилия Армении, присоединившейся к всемирной борьбе, и подчеркнул, что Межведомственный координационный совет Армении по выполнению требований и положений Рамочной конвенции об изменении климата и Парижского соглашения по своему формату и инклюзивности является одним из лучших образцов.

За встречей последовало заседание Межведомственного совета.

Обращаясь к присутствующим, вице-премьер отметил, что изменение климата - глобальный вызов, и ни одно отдельно взятое государство не может противостоять этому в одиночку, и подчеркнул важность объединения сил и усилий. «Армения считает необходимым продемонстрировать единую мировую реакцию на вызовы изменения климата и подтверждает приверженность переходу к низкоуглеродной экономике», - подчеркнул Амбарцум Матевосян и заверил, что Республика Армения имеет весьма амбициозную климатическую повестку и достаточный потенциал для продвижения вперед в этом направлении и достижения в обозримом будущем серьезных результатов по всем направлениям этой комплексной программы.

За приветственными словами вице-премьера, посла Дэвида Морана и министра окружающей среды Акопа Симидяна последовало обсуждение вопросов повестки дня. Были представлены процессы международного содействия в рамках Конвенции, Программа построения национальных рамок прозрачности Армении в рамках Парижского соглашения, результаты исследования «Знания, отношение, опыт и поведение», касающегося изменении климата и участия подростков, также были затронуты вопросы интеграции соображений адаптации к изменению климата в процессе принятия бюджетных решений.

В апреле 2021 г. правительство Армении утвердило действия на национальном уровне, вытекающие из Рамочной конвенции об изменении климата и Парижского соглашения на 2021-2030 годы, определив ряд амбициозных целей, для реализации которых важную роль играет Межведомственный совет, координирующий эти действия. Правительство Республики Армения приняло политику повышения уровня устойчивости страны к последствиям изменения климата. С этой целью в мае 2021 года правительство утвердило национальный план действий по адаптации к изменению климата и список мероприятий на 2021-2025 годы, направленных на выявление, решение и пересмотр меняющихся потребностей адаптации, способствуя включению компонента адаптации в процессы территориального управления и местного самоуправления, разработки отраслевой политики и финансового планирования.