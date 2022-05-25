Совбез Турции в четверг обсудит заявки Финляндии и Швеции в НАТО

Совет безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана 26 мая обсудит заявки Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО, как передает Арменпресс, об этом пишет местное агентство "Анадолу".

Швеция и Финляндия ранее подали заявки на вступление в НАТО. Турецкие власти в ответ заявили, что не могут сказать "да" на присоединение этих стран к Североатлантическому альянсу из-за их подхода к "курдской проблеме". Для вступления в НАТО необходимо заручиться поддержкой всех стран-участников.

"Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании 26 мая заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, ситуацию в зоне антитеррористической операции Pençe-Kilit на севере Ирака, а также наращивание военного арсенала соседней Греции", – приводит текст сообщения турецкого агентства РИА Новости.

Отмечается, что участники заседания рассмотрят тему защиты "интересов и прав Турции и Турецкой Республики Северного Кипра" и обсудят шаги по обеспечению безопасности южных границ страны.

Кроме того, на встрече поднимут тему российской спецоперации на Украине и обменяются мнениями по мирным инициативам Турции, способствующим урегулированию конфликта.

Ранее радио Sputnik сообщило, что турецкий депутат Девлет Бахчели не исключил выхода страны из НАТО.