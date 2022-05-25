Yonhap: КНДР провела испытания детонирующего устройства ядерного боеприпаса

КНДР провела испытания детонирующего устройства ядерного боеприпаса. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на офис президента Республики Корея.

"Было замечено, что в рамках подготовки к седьмым ядерным испытаниям [КНДР] испытывает работу ядерного детонирующего устройства", - сказал первый заместитель управления по национальной безопасности администрации президента Республики Корея Ким Тхэ Хё. Такая работа шла не на ядерном полигоне Пхунгери, отметил он.

Он также рассказал, что вероятность проведения ядерных испытаний в ближайшие два дня мала, но после этого достаточно существенна. "По-видимому, руководство Северной Кореи пока не приняло решение [о времени]", - добавил он.

Во вторник завершился визит президента США Джо Байдена в Японию, с 20 по 22 мая он был в Южной Корее. До этого в Вашингтоне и Сеуле заявляли о возможности проведения ракетных пусков во время азиатского турне американского лидера. США и Республика Корея также говорили о возможности организации ядерных испытаний КНДР в мае.