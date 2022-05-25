Офис Мгера Григоряна подтвердил, что второе заседание комиссий по делимитации состоится в Москве

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко выразил надежду, что на следующей неделе в Москве состоится второе заседание комиссий по делимитации Армении и Азербайджана.

«Арменпресс» выяснил в офисе вице-премьера Мгера Григоряна, запланирована ли подобная встреча.

В офисе сообщили, что, возможно, на следующей неделе в Москве состоится встреча трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

«Дата второго заседания комиссий по делимитации пока не определена, место проведения, да, будет в Москве», - сообщили в офисе.