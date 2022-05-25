Есть нерешенная проблема Карабаха, из-за чего сохраняется конфликт с Азербайджаном: президент Армении

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян выступил с докладом на панельной дискуссии «Стоимость жизни в условиях кризиса» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваагн Хачатурян в своем выступлении представит опыт и пройденный путь Армении и особо отметил:

«Армения регулярно оказывается в кризисных ситуациях, которые пытается преодолеть определенным способом. У нас закрытые границы, это существенно влияет на качество нашей жизни. Речь идет о Турции и Азербайджане. У нас есть неурегулированный нагорно-карабахский конфликт, из-за чего остается конфликт с нашим соседом Азербайджаном. Всего полтора года назад спровоцированная Азербайджаном 44-дневная война нанесла нам большие людские и материальные потери, война была остановлена лишь после вмешательства России.

Сейчас мы находимся в новом кризисе, но мы в состоянии его преодолеть, потому что принятые нами демократические принципы позволяют нам сделать это.

Самое главное - это отношения между властью и обществом, насколько общество доверяет власти, и с другой стороны, насколько хорошо власть понимает проблемы своего общества. Если между ними есть диалог, будет решен вопрос нищеты, снизится вероятность нового кризиса, страна станет более стабильной и управляемой.

Самое главное не предавать принципы. Об этом свидетельствует опыт нашей страны.

С 2000 по 2018 год наша страна отошла от демократических ценностей, коррупция пожирала страну в прямом смысле этого слова. Мы оказались в очень плохой ситуации. В 2018 году произошла бархатная революция, в результате которой к власти пришла молодая власть, давшая новую жизнь всем сферам, бизнес почувствовал себя свободным, люди почувствовали себя свободными, они смогли заниматься свободным бизнесом, никто не мог их остановить, потребовать денег, политические силы получили равные возможности для участия в выборах на условиях. В следующем же после революции году экономика выросла на 7,5 процента. Бизнесмены были убеждены, что государство работает с ними не по правилам временной игры, а по принятым законам и правилам, предполагающим оплату причитающихся налогов и выполнение определенных социальных обязательств. Это пример, который может заинтересовать каждого. Большим толчком стало искоренение коррупции.

Когда все деньги, потраченные в стране, доходят до нуждающихся в них людей, тогда сокращается нищета, снижаются риски, все становится более управляемым. А если они попадают в руки группы людей, которые просто используют их для того, чтобы удержаться у власти, то это чревато крупными конфликтами. Конечно, есть и политические мотивы, на которые во многих случаях закрывают глаза, но я не думаю, что это правильное решение в таких случаях.

Лучше быть честным, искренним, особенно с людьми, которым ты хочешь помочь, участвовать во всех этих программах вместе с ними».