Парламент принял законопроект, запрещающий ставки, делаемые на наличные средства

Ставки, делаемые на наличные средства, в Армении будут запрещены.

Как передает «Арменпресс», Национальное собрание РА во втором чтении 67 голосами приняло пакет проектов О внесении изменений в Закон Республики Армения «Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и казино» и О внесении изменений в Закон Республики Армения «О лотереях», представленный депутатами фракции «Гражданский договор».

Ставки, делаемые на наличные средства, в Армении будут запрещены через 10 дней после вступления закона в силу. Кроме того, через 6 месяцев нельзя будет делать ставки и посредством платежных устройств.

Проектом также предусмотрено, что выигрыши будут переводиться в безналичном порядке, принятом в банковской практике. Запрещается переводить (выплачивать) выигрыши на счета, с которых не производились безналичные платежи за участие.

Соавторы законопроекта отмечают, что такой законодательный пакет инициирован в рамках политики, направленной против азартных игр, и действия в этом направлении будут продолжены.