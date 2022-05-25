Байден призвал Конгресс принять меры против оружейного лобби

Президент США Джо Байден заявил, что американский Конгресс должен принять меры, чтобы предотвратить новые инциденты со стрельбой в общественных местах, в частности, в учебных заведениях страны, передает Арменпресс.

"Как нация, мы должны спросить: когда, во имя Бога, мы собираемся противостоять оружейному лобби?", - сказал президент в обращении к нации после того, как в школе на юге Техаса в результате стрельбы погибли, по уточненным данным, 19 детей и двое взрослых.

Ранее Байден приказал приспустить флаги в память о погибших.

Как сообщалось, стрельбу в школе устроил 18-летний Сальвадор Рамос, который был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими.

По данным властей, зашел в здание с пистолетом и, по некоторым данным, с винтовкой. Перед тем, как отправиться в школу, Рамос стрелял в свою бабушку, которая выжила и в тяжелом состоянии находится в одной из больниц.

Мотивы преступника пока не установлены.