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Байден призвал Конгресс принять меры против оружейного лобби

Байден призвал Конгресс принять меры против оружейного лобби

Президент США Джо Байден заявил, что американский Конгресс должен принять меры, чтобы предотвратить новые инциденты со стрельбой в общественных местах, в частности, в учебных заведениях страны, передает Арменпресс.

"Как нация, мы должны спросить: когда, во имя Бога, мы собираемся противостоять оружейному лобби?", - сказал президент в обращении к нации после того, как в школе на юге Техаса в результате стрельбы погибли, по уточненным данным, 19 детей и двое взрослых.

Ранее Байден приказал приспустить флаги в память о погибших.

Как сообщалось, стрельбу в школе устроил 18-летний Сальвадор Рамос, который был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими.

По данным властей, зашел в здание с пистолетом и, по некоторым данным, с винтовкой. Перед тем, как отправиться в школу, Рамос стрелял в свою бабушку, которая выжила и в тяжелом состоянии находится в одной из больниц.

Мотивы преступника пока не установлены.

 


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