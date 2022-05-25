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Reuters: уровень одобрения Байдена опустился до рекордных 36%

Reuters: уровень одобрения Байдена опустился до рекордных 36%

Уровень одобрения американцами работы Джо Байдена на посту президента США на фоне роста инфляции в стране опустился на этой неделе до рекордных 36%. Как передает Арменпресс, об этом  пишет во вторник агентство Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного им совместно с социологической службой Ipsos.

Как отмечает агентство, данный показатель опустился на 6 п. п. по сравнению с прошлой неделей. Из числа респондентов, являющихся сторонниками Демократической партии США, в которую входит Байден, работу главы государства поддерживают 72% (на 4 п. п. меньше, чем неделей ранее). 59% опрошенных не одобряют деятельность президента.

Опрос проводился 23-24 мая среди 1 005 взрослых жителей США. Статистическая погрешность составляет 4 п. п.

 

 


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