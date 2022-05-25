Никол Пашинян поздравил избранного премьер-министра Австралии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание избранному премьер-министру Австралийского союза Энтони Албанису. Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше превосходительство!

Поздравляю Вас со вступлением на должность премьер-министра Австралии!

Высоко оцениваю развитие и укрепление армяно-австралийских отношений. Нынешний политический диалог на высоком уровне между нашими странами вселяет уверенность в новых перспективах двустороннего сотрудничества.

Я готов работать с Вашим Превосходительством над расширением и углублением сотрудничества между Арменией и Австралией.

Убежден, что совместными усилиями мы дополним двустороннюю повестку дня программами, представляющими взаимный интерес.

Желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Австралии - благополучия.

Ваше Превосходительство, примите, заверения в моем глубочайшем уважении».