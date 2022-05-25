Участок автодороги Ванадзор-Баграташен временно будет закрыт из-за проведения работ по устранению опасности камнепада

26 мая с 11:00 до 14:00 будет закрыт участок межгосударственной автодороги Баграташен М6, находящийся на 82-м км. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

«26 мая с 11:00 до 14:00 будет закрыт участок межгосударственной автодороги Ванадзор-Баграташен М6, находящийся на 82-м км в оползневой зоне поселка Лчкадзор общины Ноемберян. Областным спасательным управлением Тавуша будут проведены работы по устранению опасности камнепада».