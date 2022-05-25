Оппозиционеры прекратили блокаду резиденции президента и здания Совета безопасности

Члены движения «Сопротивление» открыли входы в резиденцию президента Армении, также и здания Совета безопасности.

Как передает «Арменпресс», член АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян выступил с речью, отметив, что их действия не позволили сотрудникам Аппарат президента и Совета безопасности войти в эти здания и продолжать блокаду уже не имеет смысла. Он призвал прекратить блокаду и присоединиться к другим акциям неповиновения.

Ишхан Сагателян добавил, что нужно продолжать в том же духе, усиливать давление, увеличивать масштабы и количество акций неповиновения и протестов. По его словам, это дорожная карта для достижения цели, это формула победы.