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Оппозиционеры прекратили блокаду резиденции президента и здания Совета безопасности

Оппозиционеры прекратили блокаду резиденции президента и здания Совета безопасности

Члены движения «Сопротивление» открыли входы в резиденцию президента Армении, также и здания Совета безопасности.

Как передает «Арменпресс», член АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян выступил с речью,  отметив, что их действия не позволили сотрудникам Аппарат президента и Совета безопасности войти в эти здания и продолжать блокаду уже не имеет смысла. Он призвал прекратить блокаду и присоединиться к другим акциям неповиновения.

Ишхан Сагателян добавил, что нужно продолжать в том же духе, усиливать давление, увеличивать масштабы и количество акций неповиновения и протестов. По его словам, это дорожная карта для достижения цели, это формула победы.
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