Число погибших от стрельбы в Техасе возросло до 21

В результате стрельбы в начальной школе на юге Техаса погиб 21 человек - 18 детей и трое взрослых, как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканалу CNN сенатор штата Роланд Гутьеррес со ссылкой на местную полицию.

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт на пресс-конференции заявил, что жертвами стали 14 детей и один из учителей.

Он сообщил, что стрелок опознан, им оказался 18-летний Сальвадор Рамос, который, по-видимому, был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими. Двое из них в ходе перестрелки получили легкие ранения.

Эбботт сказал, что стрелок оставил машину у школы, зашел в здание с пистолетом и, по некоторым данным, с винтовкой. Перед тем, как отправиться в школу, Рамос стрелял в свою бабушку, которая пока жива и находится в одной из больниц.

Президент США Джо Байден приказал приспускать флаги в память о погибших, сообщил Белый дом.