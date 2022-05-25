На улице Гоголя в Ереване произошел обвал

В Национальный центр кризисного управления 25 мая в 08: 00 поступило сообщение, что тротуар (около 1,5 м) возле дома 24/9 на улице Гоголя в Ереване сполз в котлован строительной площадки. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство ЧС РА, отметив, что проезжая часть улицы открыта.

Выехавшие на место пожарные-спасатели установили, что обвал произошел рядом с котлованом, вырытым на строительной площадке по указанному адресу. Частичное разрушение произошло и на прилегающей автодороге.

Спасатели ограничили данную территорию.