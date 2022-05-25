Пересечение государственной границы транспортным средством, являющимся предметом лизинга, может быть запрещено

Национальное собрание РА во втором чтении обсудило представленный правительством проект закона, которым устанавливается, что в договоре лизинга может быть предусмотрен запрет на право пересечения государственной границы транспортным средством, являющимся предметом лизинга.

Как сообщает «Арменпресс», пакет проектов законов О внесении дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения и внесении дополнения в Закон Республики Армения «О государственной границе» на заседании НС представил заместитель министра юстиции Григор Минасян.

«Предусматривается лизингодателю и лизингополучателю дать возможность договором по лизингу устанавливать право на пересечение государственной границы транспортным средством, являющимся предметом лизинга, или на его ограничение. Соответственно, проектом О внесении дополнения в Закон «О государственной границе» предлагается установить запрет на пересечение государственной границы транспортным средством, являющимся предметом лизинга, в том случае, когда по договору лизинга закреплено ограничение права лизингополучателя или уполномоченного им лица на выезд транспортного средства из Армении» - представил Минасян.

Действующие правовые нормы не регулируют практические вопросы, связанные с пересечением границы РА посредством транспортного средства, являющегося предметом лизинга лизингополучателем или уполномоченным им лицом. В результате лизингополучатель может в любой момент пересечь границу транспортным средством, являющимся предметом лизинга, тем самым подвергая риску ликвидность данного транспортного средства.

Григор Минасян сообщил, что одна из лизинговых компаний представила, что в течение последнего года заключила договор лизинга на 303 транспортных средств, в результате чего 14 транспортных средств пересекли государственную границу РА, тем самым была поставлена под риск возвратность транспортного средства, являющегося предметом договора лизинга.

Проект предусматривает, что лизингополучатель не сможет посредством транспортного средства, являющегося предметом лизинга, пересечь государственную границу, если заключенным договором предусмотрен такой запрет.