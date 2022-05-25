Yonhap: КНДР запустила три баллистические ракеты в направлении Японского моря

КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду информационное агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным агентства, ракеты были выпущены из района Сунан вблизи Пхеньяна.

Две из трех запущенных КНДР, предположительно, баллистических ракет упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, информирует телеканал NHK со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Информации о районе падения третьей ракеты пока не поступало. Минобороны Японии продолжает собирать данные об осуществленных испытаниях.

Правительство Республики Корея осудило проведенные в среду ракетные пуски КНДР. Как сообщает Yonhap, по оценкам Сеула, речь, предположительно, идет об испытании по меньшей мере одной межконтинентальной баллистической ракеты.

"Сегодняшний пуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты и баллистических ракет малой дальности нарушает резолюции Совета Безопасности ООН", - цитирует агентство заявление правительства.

По информации южнокорейских военных, КНДР произвела пуск трех баллистических ракет из района Сунан вблизи Пхеньяна в сторону Японского моря примерно в 06:00, 06:37, 06:42 по местному времени (00:00, 00:37, 00:42 мск). По оценкам Сеула, межконтинентальная баллистическая ракета пролетела около 360 км, а ее максимальная высота составила 540 км.