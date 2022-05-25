Председателем парламента Ирана переизбрали Мохаммада Багера Галибафа

Депутат от Тегерана Мохаммад Багер Галибаф переизбран на пост председателя Меджлиса (парламента) Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.

По ее данным, за Галибафа проголосовали 194 члена парламента. Его ближайший преследователь Мортеза Ага Техрани получил 53 голоса.

Галибаф был впервые избран в качестве главы законодательного органа в конце мая 2020 года. До этого он стал лидером голосования в столице на прошедших в феврале 2020 года парламентских выборах, набрав 1,2 млн голосов. Меджлис 11-го созыва официально начал работу 27 мая 2020 года.