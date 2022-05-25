Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май 2022

Председателем парламента Ирана переизбрали Мохаммада Багера Галибафа

Председателем парламента Ирана переизбрали Мохаммада Багера Галибафа

Депутат от Тегерана Мохаммад Багер Галибаф переизбран на пост председателя Меджлиса (парламента) Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду телерадиовещательная корпорация IRIB.

По ее данным, за Галибафа проголосовали 194 члена парламента. Его ближайший преследователь Мортеза Ага Техрани получил 53 голоса.

Галибаф был впервые избран в качестве главы законодательного органа в конце мая 2020 года. До этого он стал лидером голосования в столице на прошедших в феврале 2020 года парламентских выборах, набрав 1,2 млн голосов. Меджлис 11-го созыва официально начал работу 27 мая 2020 года.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]