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Демонстранты окружили резиденцию президента Армении

Демонстранты окружили резиденцию президента Армении

Члены движения «Сопротивление» перекрыли входы в резиденцию президента Армении.

Как сообщает «Арменпресс», с раннего утра 25 мая протестующие прошли маршем от площади Франции к резиденции президента РА.

Член Республиканской партии Армении (РПА) и парламентской фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян сообщил журналистам, что они проводят мирную акцию протеста. «Я сказал полицейским, что даже если двери будут открыты, внутрь мы не войдем», - отметил Мамиджанян.

Член АРФД, депутат парламентской фракции «Айастан», зампредседателя НС Ишхан Сагателян подчеркнул, что цель акции заключается том, чтобы ни один сотрудник не смог войти в президентскую резиденцию.

Член АРФД, депутат парламентской фракции «Айастан» Гегам Манукян добавил, что ежедневно народ будет блокировать различные государственные ведомства Армении, что означает, что хозяином ситуации является народ.
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