ЧЕ-Ереван: в третий день соревнований выступят три представителя Армении

В третий день чемпионата Европы по боксу среди мужчин, 25 мая, выступят три армянских боксера.

Как сообщает «Арменпресс», в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна свой второй поединок проведет Вахтанг Арутюнян (75 кг), который проведет бой с Кевином Шуманом из Германии. Бой пройдет днем, начало в 14:00.

В дневных соревнованиях, с 14:00, свой первый бой проведет Рафаэль Арутюнян, его соперником будет болгарин Кристиан Стефанов-Дмитров.

В вечерних боях, начиная с 18:00, на ринг впервые выйдет бронзовый призер чемпионата Европы Карен Тонаканян (60 кг), соперником которого будет Роланд Вереш из Венгрии.

Джаник Саакян (54 кг) и Нарек Захарян (71 кг), участвовавшие в стартовых боях, выбыли из борьбы. Победу одержал Амбарцум Акопян (80 кг).

Церемония открытия чемпионата Европы по боксу состоялась 22 мая. Он продлится до 30 мая. В чемпионате принимают участие более 200 спортсменов из 39 стран мира. Предварительные бои прошли 23 мая, полуфиналы состоятся 27 мая. Финальные бои пройдут 30 мая. В дни чемпионата в Ереване открыты две фан-зоны, одна из которых находится в центре города, у Лебединого озера. Общий призовой фонд чемпионата Европы составляет 260 000 долларов.