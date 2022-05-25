Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май 2022

В Национальном собрании Армении продолжается работа очередного заседания

В Национальном собрании Армении продолжается работа очередного заседания

В Национальном собрании Армении продолжается работа очередного заседания, созванного 24 мая.

Как сообщает «Арменпресс», Парламент завершил обсуждение вопросов, включенных в повестку заседания, следовательно, на голосование будут вынесены проекты, обсужденные в предыдущий день.

В числе выносимых на голосование пакетов проектов будет проект О внесении изменений в Закон Республики Армения «Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и казино» и О внесении изменений в Закон Республики Армения «О лотереях», которым предусматривается запрет на ставки наличными. Также состоится голосование проекта Закона о введении в действие Уголовного кодекса Республики Армения и другие законодательные инициативы.
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