Европейские индексы - 24-05-22

МОСКВА, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.80% и составил 13919.75 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.66% и составил 6253.14 пункта, британский FTSE снизился на 0.39% и составил 7484.35 пункта, а российский RTSI вырос на 1.60% и составил 1273.73 пункта.