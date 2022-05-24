Католикос Великого Дома Киликийского Арам I встретился с президентом Сирии Башаром Асадом

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I в Дамаске 24 мая встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Католикосата Великого Дома Киликийского.

Президент Асад тепло приветствовал визит Его Святейшества и сопровождающей его делегации. В своем выступлении президент напомнил о Геноциде армян, совершенном Османским государством, и подчеркнул, что история продолжается в Сирии. Он отметил вклад Армении в развитие и прогресс Сирии и подчеркнул, что армянская община является неотъемлемой частью сирийского общества.

Арам I высоко оценил поддержку сирийским государством восстановления армянской общины. Его Святейшество заверил, что армяне Сирии любой ценой поддержат восстановление и процветание Сирии.

Были обсуждены проблемы региона. Затем президент Асад был проинформирован о трудностях, с которыми сталкиваются армяне Сирии.

В завершение встречи Его Святейшество вручил президенту копию бардзрбердского Евангелия и арабский перевод своей книги «Армянская церковь».

Сообщается, что в тот же день Арам I провел встречи с министром религии Сирии, премьер-министром Сирии, а также с главой Ассирийской Православной церкви. Встречи с главами Греческой Православной и Католической церквей Сирии не состоялось, т.к. последние были за рубежом.