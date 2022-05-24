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В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе нарушений не зафиксировано: МО РФ

В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе нарушений не зафиксировано: МО РФ

В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.


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