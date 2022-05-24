В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе нарушений не зафиксировано: МО РФ

В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.