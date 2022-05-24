Тедрос Адханом Гебрейесус переизбран главой ВОЗ

Участники Всемирной ассамблеи здравоохранения в ходе 75-й специальной сессии в Женеве переизбрали действующего главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на второй срок.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, как было объявлено в ходе спецсессии, во вторник на закрытом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята резолюция по вопросу о назначении генерального директора.

"Резолюция гласит следующее: 75-я Всемирная ассамблея здравоохранения по назначению исполнительного совета назначает доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса генеральным директором ВОЗ", - объявил участник специальной сессии.

Позднее организация уточнила, что официально новый срок полномочий Гебрейесуса начинается 16 августа 2022 года. Как отметили в ВОЗ, в соответствии с правилами и процедурами Всемирной ассамблеи здравоохранения, переизбираться на должность гендиректора можно один раз.

Впервые Тедрос Адханом Гебрейесус был избран государствами-членами ВОЗ на пост генерального директора организации в мае 2017 года. Это первый представитель Африканского региона ВОЗ, возглавивший ведущее учреждение мира по вопросам общественного здравоохранения.