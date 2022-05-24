Бербок уверена в скором достижении в ЕС решения по шестому пакету санкций против РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что уверена в скором достижении в ЕС решения по шестому пакету санкций против России, который, как ожидается, может содержать шаги по введению эмбарго на поставки нефти из РФ. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение она выразила во вторник на совместной пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

"Вместе и при полной сплоченности всех 27 стран-членов мы приняли до сих пор пять жестких санкционных пакетов. И я уверена, что мы в скором времени придем к договоренности и касательно шестого пакета", - считает Бербок.

Глава МИД ФРГ утверждала, что убежденность в необходимости отказа от поставок российских нефти и газа разделяют все государства ЕС. "Мы хотим стать полностью независимыми от российских источников энергии в вопросе поставок как нефти, так и газа. Это цель, которая, впрочем, объединяет всех членов ЕС", - сказала она. При этом Бербок отметила, что поскольку государства Евросоюза по-разному зависят от импорта энергоносителей, решение будет приниматься на основе солидарности и потребует больше время для согласования. "Чтобы мы не позволили себя расколоть", - указала Бербок.