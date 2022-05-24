Министры энергетики ЕАЭС обсудят в Бишкеке вопросы формирования общего рынка нефти и газа

Министры энергетики государств-членов Евразийского экономического союза примут участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет в Бишкеке 26 мая, а накануне, 25 мая, состоится заседание Совета министров энергетики и Евразийской экономической комиссии, в ходе которого будут обсуждены вопросы создания единого евразийского рынка нефти и газа. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Армения сообщил директор Департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК Данияр Турусбеков.

26 мая в Бишкеке состоится первый Евразийский экономический форум, посвященный дальнейшему развитию евразийской экономической интеграции и актуализации приоритетов общего экономического развития в ЕАЭС. Форум был перенесен на два года из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Заявки на участие в форуме подали около 2500 человек из стран-членов ЕАЭС, в том числе из Республики Армения. В рамках форума пройдет 6 панельных дискуссий и 21 тематическая сессия. В рамках мероприятия будет подписано около 10 документов.