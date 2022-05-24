В ВОЗ оценили эффективность вакцины от натуральной оспы против оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что вакцина против натуральной оспы эффективна от оспы обезьян, однако точных данных на этот счет пока нет, заявила во вторник руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

"Прошлые исследования показали, что вакцины против оспы, возможно, были эффективны примерно на 85% против оспы обезьян. Это ограниченные исследования, которые были проведены примерно во время ликвидации оспы, и в настоящее время проводятся дополнительные исследования с использованием новых вакцин", - сказала Льюис на брифинге в Женеве.

Она отметила, что ВОЗ не располагает точными данными по эффективности вакцины против оспы обезьян, но организация будет отслеживать соответствующую информацию, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По последним данным ВОЗ, в неэндемичных странах зарегистрирован 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 фактов расследуются.