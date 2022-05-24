Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-05-22

ЕРЕВАН, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 мая, курс доллара США сократился на 3.03 драмa и составил 452.70 драм. Курс евро сократился на 1.87 драмa и составил 484.71 драм. Курс российского рубля вырос на 0.13 драмa и составил 8.02 драм. Курс британского фунта сократился на 7.02 драмa и составил 566.33 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 141.52 драмa и составила 27016.33 драм. Цена серебра сократилась на 1.34 драмa и составила 321.44 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.