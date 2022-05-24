Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Азиатские индексы выросли - 24-05-22

Азиатские индексы выросли - 24-05-22

ТОКИО, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.94% и составил 26748.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.86% и составил 1878.26 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.41% и составил 3070.93 пункта, а HANG SENG снизился на 1.75% и составил 20112.10 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]