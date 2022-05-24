Азиатские индексы выросли - 24-05-22
ТОКИО, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.94% и составил 26748.14 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.86% и составил 1878.26 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.41% и составил 3070.93 пункта, а HANG SENG снизился на 1.75% и составил 20112.10 пункта.
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