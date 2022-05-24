Экономический рост может быть выше ранее прогнозируемого показателя в 1,6%: ЦБ Армении

Центральный банк Армении считает возможным определенный пересмотр прогнозируемого показателя экономического роста в 1,6%. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил председатель ЦБ Мартын Галстян, представляя на заседании НС годовое сообщение о деятельности ЦБ, отвечая на вопрос Геворга Папояна из ГД.

Папоян спросил, считает ли председатель ЦБ правильным повышение ставки рефинансирования в марте на 1,25%, если развития пошли в положительном направлении, возможно, нужна была меньшая ставка.

Мартын Галстян ответил: «Развитие событий в позитивном направлении будет способствовать усилению инфляционного фона».

Он отметил, что экономика, по сравнению с прогнозируемыми 1,6%, может расти и более высокими темпами. «Это вполне возможный сценарий. На данный момент, рассматривая предварительные цифры, нам кажется, что возможен более высокий экономический рост. И если этот экономический рост будет сопровождаться расходами иностранных гостей, что создаст дополнительный спрос, инфляционный фон в Армении не ослабнет, в результате чего мы сможем снизить процентные ставки. Инфляционный фон усилится, к нему прибавится внешнее инфляционное давление и премия за риск. В таком случае может иметь место определенный пересмотр индекса экономического роста», - сказал председатель ЦБ.

Он считает, что решение ЦБ повысить ставку рефинансирования на 1,25% было не только соразмерным, но и мягким.

В марте Центральный банк Армении понизил прогноз экономического роста до 1,6 процента экономического роста вместо 5,3 процентов, намеченных на 2022 год.