Бишкек готов к проведению 26 мая Евразийского экономического форума

В рамках Евразийского экономического форума, который стартует 26 мая в столице Кыргызстана, планируется подписание около 10 документов о сотрудничестве в различных сферах. Как передает корреспондент «Арменпресс», руководитель отдела протокола и организационного обеспечения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Данияр Турусбеков в ходе видеомоста Бишкек-Ереван-Минск-Нур-Султан в мультимедийном центре «Спутник Армения» заявил, что Евразийский экономический форум готов к проведению.

«В данный момент под руководством председателя Организационного комитета, первого вице-премьер-министра Кыргызстана Арзыбека Кожошева мы проводим генеральную репетицию Евразийского экономического форума», - сказал Данияр Турусбеков.

Представитель Евразийской организации также признал, что организация столь масштабного мероприятия, безусловно, непростая задача, но Кыргызская Республика в лице правительства и Администрации президента приложила все усилия, чтобы подготовить столицу Бишкек, разместить гостей и решить другие организационные вопросы.

«Итак, хочу официально заявить, что Бишкек готов к Евразийскому экономическому форуму», - подчеркнул Турусбеков.

В рамках форума пройдут 6 панельных дискуссий и 21 тематическая сессия. Для участия в форуме зарегистрировалось около 2 500 человек, представителей деловых кругов, научного сообщества, экспертов из 15 стран мира. В основном это представители государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, но есть и участники из Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Руководитель отдела протокола и организационного обеспечения ЕЭК отметил, что первая группа участников конференции прибудет в Бишкек сегодня, 24 мая.

Данияр Турусбеков также сообщил, что в рамках Евразийского экономического форума планируется подписать около 10 документов о сотрудничестве ЕАЭС в различных сферах.

«Следует отметить, что данные документы не являются коммерческими. Среди них планируется подписать, например, Меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма. Отдельное соглашение планируется подписать по итогам встречи ректоров вузов стран ЕАЭС. Он будет посвящен созданию межвузовского консорциума», - сказал Турусбеков.

В рамках Бишкекского форума будет подписано новое соглашение между Евразийской экономической комиссией и Международным союзом неправительственных организаций Евразии на 2023-2025 годы. Торгово-промышленная палата Российской Федерации подпишет соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов Евразии. Деловой совет ЕАЭС подпишет соглашение о сотрудничестве с Научно-техническим центром «Технопарк» при Государственном университете строительства, транспорта и архитектуры Кыргызстана.

Евразийский экономический форум - первая подобная конференция в рамках Евразийского экономического союза. Она была преобразована из международной конференции «Евразийская неделя», которую ежегодно проводит Евразийская экономическая комиссия. Однако решением руководителей государств-членов ЕАЭС в 2019 году была создана Евразийская экономическая комиссия. Форум должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии его перенесли на два года.