Министры обороны государств-членов ОДКБ обсудили вопросы, связанные с вызовами и угрозами военной безопасности
24 мая в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ под председательством министра обороны РА Сурена Папикяна.
Как сообщает «Арменпресс», министры обсудили вопросы, связанные с вызовами и угрозами военной безопасности в регионах коллективной безопасности, а также ход реализации предложений, сформированных по итогам миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.
Участники заседания одобрили вопросы планирования совместной подготовки, развития и совершенствования системы базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций, радиационной, химической и биологической безопасности, медицинского обеспечения в составе сил и средств системы коллективной безопасности и ряд других вопросов.
В конце заседания министр обороны РА предложил секретарю ОДКБ подписание всех принятых документов провести в индивидуальном порядке.
Следующее заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ запланировано провести в Республике Армения в четвертом квартале 2022 года, накануне Ассамблеи коллективной безопасности ОДКБ.
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