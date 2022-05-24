Министры обороны государств-членов ОДКБ обсудили вопросы, связанные с вызовами и угрозами военной безопасности

24 мая в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ под председательством министра обороны РА Сурена Папикяна.

Как сообщает «Арменпресс», министры обсудили вопросы, связанные с вызовами и угрозами военной безопасности в регионах коллективной безопасности, а также ход реализации предложений, сформированных по итогам миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.

Участники заседания одобрили вопросы планирования совместной подготовки, развития и совершенствования системы базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций, радиационной, химической и биологической безопасности, медицинского обеспечения в составе сил и средств системы коллективной безопасности и ряд других вопросов.

В конце заседания министр обороны РА предложил секретарю ОДКБ подписание всех принятых документов провести в индивидуальном порядке.

Следующее заседание Совета министров обороны государств-членов ОДКБ запланировано провести в Республике Армения в четвертом квартале 2022 года, накануне Ассамблеи коллективной безопасности ОДКБ.