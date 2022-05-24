Посол Армении в Японии обсудил с представителями «Japan Airlines» перспективы осуществления прямых рейсов в Армению

Посол Армении в Японии Арег Ованнисян встретился с заместителем директора группы стратегии международных путей авиакомпании «Japan Airlines» Тацуро Асами и менеджером отдела маркетинга международных путей Араном Сато.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении сообщает, что основной темой встречи были перспективы осуществления прямых рейсов из Японии в Армению после пандемии, в связи с чем посол РА представил собеседникам привлекательность вышеуказанного направления, в том числе и в контексте возможностей осуществления транзитных рейсов через Армению в Европу и в другие регионы.