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ЧЕ-Ереван: Джаник Саакян на старте уступил сопернику

ЧЕ-Ереван: Джаник Саакян на старте уступил сопернику

Сборная Армении по боксу продолжает выступления на проходящем в Ереване чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», во второй день чемпионата, проходящего в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна, Джаник Саакян в весовой категории 54 кг соревновался с Йельмиром Бавиевым из Украины и уступил ему.

Позже в бой вступит другой армянский боксер - Нарек Захарян (71 кг), который проведет первый поединок с словаком Текексом Микалом.

Вечером в борьбу вступит Амбарцум Акопян (80 кг), который померится силами с Косианом Дмитри из Молдовы.

22 мая, в первый день соревнований, первую победу сборной Армении принес Вахтанг Арутюнян (71 кг), одержав победу над польским соперником.


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