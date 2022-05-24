Контроль КПП государственной границы будут осуществлять лишь пограничные войска и таможенные органы СНБ

Национальное собрание РА обсудило представленный правительством пакет законопроектов, которым предусматривается в контрольно-пропускных пунктах государственной границы внедрить принцип «одного окна». В пунктах пропуска присутствовать и осуществлять контроль будут лишь два государственных органа. Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О таможенном регулировании» и в прилагаемые законопроекты на заседании НС представила заместитель председателя КГД Цовинар Согомонян.

Пакет направлен на внедрение в контрольно-пропускных пунктах государственной границы принципа «одна остановка - одно окно».

«В настоящее время пограничный контроль и контрольные функции на контрольно-пропускных пунктах государственной границы осуществляют следующие органы: пограничные войска СНБ по части пограничного контроля, таможенные органы по части таможенного контроля, полиция - по части контроля за нарушениями паспортного и дорожного законодательства, инспекционный орган - по части санитарно-гигиенического и противоэпидемического, ветеринарного, фитосанитарного контроля.

Проектом предлагается внести изменения в ряд законов, в частности, зафиксировать, что в контрольно-пропускных пунктах государственной границы физически будут присутствовать только два органа: пограничные войска СНБ для осуществления пограничного контроля, а также таможенные органы для осуществления таможенного контроля. В случае необходимости осуществления функции государственного контроля, они будут выполняться этими органами.

Предусматривается, что контроль по части нарушения паспортных и дорожных правил будут осуществлять органы СНБ, а по части функций инспекционного органа - таможенные органы. Таможенные органы на государственной границе будут осуществлять исключительно те функции ИО, которые предполагают документальное изучение или обзорный осмотр.

В проекте предусмотрено и регулирование, согласно которому в некоторых случаях, временно в контрольно-пропускных пунктах можно будет размещать и другие органы, осуществляющие контрольные функции. Таким случаем может быть, например, карантин.

Проект направлен на упрощение процедур. «В контрольно-пропускных пунктах государственной границы хозяйствующие субъекты имеют дело с различными государственными органами, в результате принятия проекта хозяйствующий субъект подойдет лишь к одному окну и будет лишь один контакт с государственным органом», - представила депутат.