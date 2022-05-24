На проектные работы строительства станции метро в Ачапняке будет выделено 554 млн драмов

Из бюджета Еревана на проектные работы строительства станции метро в квартале Ачапняк будет выделено 554 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», на очередном заседании Совета старейшин мэрии Еревана это решение было принято 37 голосами.

Первый заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян отметил, что это решение касается финансирования первого этапа проектных работ. "Мы попросили, чтобы в связи с проектными работами были указаны четкие сроки", - сказал он.

На заседании правительства 28 апреля премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что есть победитель объявленного конкурса на строительство станции Ачапняк Ереванского метрополитена. На проектные работы станции метро будет направлена сумма в 750 млн драмов, за счет компенсации ущерба в 850 млн драмов, нанесенного общине Ереван компанией «Parking City Service».