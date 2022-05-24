Температура воздуха в Армении понизится до 0 -1 градуса
В связи с вторжением холодного атмосферного фронта из скандинавского региона в вечерние часы 24 мая и в ночь с 24 на 25 мая в некоторых горных районах республики ожидается мокрый снег.
Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха понизится до 0 -1 градуса.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 14:50 Столтенберг заявил, что НАТО не отправит войска на Украину, чтобы не допустить войны с РФ
- 14:48 Байден вновь заявил, что позиция США по Тайваню не изменилась
- 14:45 СМИ: США выступают посредником на переговорах Египта, Израиля и Саудовской Аравии
- 14:28 ЧЕ-Ереван: Джаник Саакян на старте уступил сопернику
- 13:58 Контроль КПП государственной границы будут осуществлять лишь пограничные войска и таможенные органы СНБ
- 13:42 Великобритания и Литва обсудили применение морского конвоя для экспорта украинского зерна
- 13:27 На проектные работы строительства станции метро в Ачапняке будет выделено 554 млн драмов
- 13:25 Температура воздуха в Армении понизится до 0 -1 градуса
- 13:00 В Канаде из-за грозовых ливней погибли 10 человек, сообщили СМИ
- 12:52 Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО
- 12:48 Обсужден проект программы среднесрочных государственных расходов
- 12:44 Япония не планирует вступать в AUKUS, заявил Кисида
- 12:27 Одна из главных тем, обсуждаемых на технологическом саммите Orion Summit 2022 - слияния
- 12:10 Президенты Армении и Латвии обсудили перспективы установления прочного и стабильного мира в регионе
- 11:57 На территории Армении не может быть дороги с логикой коридора: реакция Еревана на заявление Алиева
- 11:34 Варшавская фондовая биржа приобретет 65,03% акций фондовой биржи Армении: ЦБ
- 11:27 СМИ: в центральной части Ирана разбился истребитель
- 11:10 Ограничения на полеты в 11 городов юга России продлены до 31 мая
- 11:03 В КНДР за сутки выявили еще 134 тыс. человек с симптомами лихорадки
- 10:54 В каком случае государственная структура сможет прекратить аккредитацию журналиста: НС обсудило проект закона
- 10:26 В Токио начался саммит лидеров Quad
- 10:14 Оппозиционеры окружили здание МИД Армении
- 10:00 Началось очередное заседание Национального собрания Армении
- 09:07 Европейские индексы выросли - 23-05-22
- 09:04 Американские индексы выросли - 23-05-22
17:59, 17.05.2022
1247 просмотров В Армении произошло землетрясение силой 2-3 балла
11:29, 19.05.2022
1230 просмотров США признают право населения Нагорного Карабаха определять свое будущее: интервью посла США «Арменпресс»
10:50, 18.05.2022
1221 просмотров Музеи Еревана различными мероприятиями отметят Ночь музеев
18:08, 20.05.2022
1148 просмотров Мы начали важный диалог, который должен быть продолжен: премьер-министр Армении принял президента Литвы
18:47, 17.05.2022
1076 просмотров На заседании комиссии НС Арцаха законопроект "О государственной границе" был возвращен с целью доработки