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Температура воздуха в Армении понизится до 0 -1 градуса

Температура воздуха в Армении понизится до 0 -1 градуса

В связи с вторжением холодного атмосферного фронта из скандинавского региона в вечерние часы 24 мая и в ночь с 24 на 25 мая в некоторых горных районах республики ожидается мокрый снег.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха понизится до 0 -1 градуса.


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