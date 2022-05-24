Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне НАТО

Американский президент Джо Байден официально предоставил Колумбии статус основного союзника США вне НАТО, передает Арменпресс.

"В рамках своих полномочий как президента <...> я включаю Колумбию в число основных союзников США вне НАТО", - сказано в меморандуме главы вашингтонской администрации, распространенном в понедельник Белым домом.

О своем намерении предоставить Колумбии соответствующий статус Байден объявил в марте.

Как отмечается на сайте Госдепа, данный статус указывает на тесные отношения между странами и "дает иностранным партнерам [Вашингтона] определенные преимущества в области оборонной торговли и сотрудничества в сфере безопасности", но при этом "не влечет никаких обязательств в области безопасности" со стороны США перед тем или иным государством, отнесенным к числу основных американских партнеров вне НАТО. В настоящее время статусом основного союзника США вне НАТО обладают около 20 стран.