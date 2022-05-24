На заседании под председательством премьер-министра Никола Пашиняна был обсужден проект программы среднесрочных государственных расходов.

В обсуждении участвовали члены правительства и депутаты.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, подробности обсуждения будут сообщены позднее.