Обсужден проект программы среднесрочных государственных расходов
На заседании под председательством премьер-министра Никола Пашиняна был обсужден проект программы среднесрочных государственных расходов.
В обсуждении участвовали члены правительства и депутаты.
Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, подробности обсуждения будут сообщены позднее.
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