Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Обсужден проект программы среднесрочных государственных расходов

Обсужден проект программы среднесрочных государственных расходов

На заседании под председательством премьер-министра Никола Пашиняна был обсужден проект программы среднесрочных государственных расходов.

В обсуждении участвовали члены правительства и депутаты.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате премьер-министра, подробности обсуждения будут сообщены позднее.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]