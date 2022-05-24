Одна из главных тем, обсуждаемых на технологическом саммите Orion Summit 2022 - слияния

На технологическом саммите Orion Summit 2022, который состоится в Ереване 22 июня, будут обсуждаться 5 основных тем, в том числе одна из самых актуальных в сфере: «Достижения и слияния (M&A) как средство ускорения роста и развития экосистемы армянских стартапов».

Организаторы саммита и объединившиеся вокруг него партнеры стремятся добиться международного влияния, посредством слияний и поглощений, способствовать росту ВВП Армении, создать модель успеха для других развивающихся рынков. В экосистеме армянских стартапов с высоким потенциалом зарегистрировано около 2 500 компаний, что является хорошей основой для консолидации рынка и создания большего количества компаний-единорогов. Объединенные или укрупненные компании на мировом рынке могут быть более конкурентоспособными.

По этому вопросу технический директор «Adobe-Ереван» Арсен Бабаян представит опыт этого глобального гиганта, быстро растущего за счет слияний и поглощений. Adobe - международный бренд потребительского программного обеспечения. Самые популярные продукты компании - Photoshop, Acrobat, Creative Cloud. На протяжении десятилетий Adobe приобрела несколько компаний, которые расширили портфолио компании, что позволило ей конкурировать на новых рынках, развивать бизнес в области цифровых медиа и цифрового маркетинга. Свои наблюдения на тему слияний и достижений представят представители других ведущих компаний мира: директор налоговой службы «EY-Армения» Камо Карапетян, соучредитель Orion Worldwide Innovations Armenia Диана Арзуманян и др.

После панельного обсуждения откроется Ярмарка слияний и поглощений под названием «Содействие росту рынка Армении». Армянские компании, являющиеся участниками программы BAJ Accelerator, представят свои планы слияний и поглощений.

Об «Orion»

Orion (Orion Worldwide Innovations) - это узел роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы, предлагающий полный спектр услуг. Orion создает возможности для инвестиционных компаний выйти на рынок США, совершенствует их стратегии привлечения клиентов, помогает им оставаться конкурентоспособными и поддерживает их инновации. Компания «Orion» была основана в 2017 году в США. Компания имеет офисы в Нью-Йорке и в Ереване, сотрудничает с компаниями и сетями инвесторов, работающими в разных странах мира.