Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Ограничения на полеты в 11 городов юга России продлены до 31 мая

Ограничения на полеты в 11 городов юга России продлены до 31 мая

 Росавиация в 15-й раз с 24 февраля продлевает запрет на полеты в аэропорты 11 городов юга России, теперь запрет продлен до 3:45 по московскому времени 31 мая, передает Арменпресс.

Речь идет об аэропортах городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В Росавиации традиционно добавили, что остальные российские аэропорты работают штатно.

18 мая авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что не будет продавать билеты в эти города до конца июня.

13 мая турбизнес и отельеры Крыма призвали правительство экстренно поддержать курортный сезон в регионе из-за проблем с транспортом: самолеты не летают в Симферополь, а курсирующих поездов не хватает для перевозки всех туристов.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]